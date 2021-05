Sconcerti: “Non auguro all’Inter di vincere per 9 anni. Tre i rinnovi fondamentali”

Mario Sconcerti ha dedicato una lunga riflessione al successo dell’Inter, con alcuni consigli relativi alla realizzazione di un ciclo: “Vincere aiuta sempre a vincere, ma molto dipenderà dalle risposte che saprà dare la Juventus....

Mario Sconcerti ha dedicato una lunga riflessione al successo dell' Inter, con alcuni consigli relativi alla realizzazione di un ciclo: "Vincere aiuta sempre a vincere, ma molto dipenderà dalle risposte che saprà dare la Juventus. L'Inter è solida, ben guidata, con giocatori in crescita, ma non ancora formidabile. Per aprire un ciclo deve cercare qualcosa in più tra fantasia e forza. In Italia adesso non ha avversari. Ha perso due sole partite, ha fatto gol in 34 gare su 35. Sono numeri importanti, quasi da record".

"Questo scudetto non chiude un percorso, lo inizia. Per dare di più, l'Inter deve ora aggiungere senza togliere. Dovrà cercare una mezzala di livello internazionale, una buona riserva di Lukaku, un difensore importante, forse due. L'Inter ha venduto molto la scorsa stagione. Oggi, per i livelli che cerca, ha una rosa un po' scarna. Non sarei preoccupato dai limiti che la crisi finanziaria potrebbe mettere al mercato. L'Inter ha buoni giocatori anche in giro per l'Europa che possono servire da moneta di scambio. Per continuare a vincere ha bisogno comunque di rinnovare subito tre contratti fondamentali in scadenza. Quelli di Marotta, Ausilio, cioè l'intera parte della società che si occupa di mercato, a cui si aggiunge quello pesante di Conte. In realtà l'impegno di Conte scadrebbe tra un anno, ma nessun allenatore può guidare una squadra di grandi ambizioni con il contratto in scadenza. Perderebbe credibilità davanti alla squadra. Auguro all'Inter di vincere ancora, ma non di farlo per nove anni di fila. I lunghi cicli danneggiano alla fine anche chi li compie", ha concluso Sconcerti sulle pagine di Oggi.