L'Inter, prima in classifica in Serie A e in grado di vincere 10 partite su 10 nel 2024 fra tutte le competizioni, ospita questa sera a San Siro l'Atalanta. Una macchina quasi perfetta, quella di Inzaghi. Repubblica spiega come è nata: "Nei bar, sui giornali e sui social network s'imputava ogni male all'allenatore: i cambi, gli schemi, le motivazioni, le cavallette. È passato un anno, sembra una vita. [...] È questo campionato a dare la dimensione di quanto siano cresciuti la squadra e l'allenatore. Assolto dal tribunale del tifo, Inzaghi viene indicato dalla stampa continentale come candidato ideale per ogni panchina: dal Liverpool al Barcellona, fino al Manchester United. Non stupisce. In Europa nessun altro ha scritto 51 nella casella della differenza reti, una in più di quante ne ha segnate il Milan, secondo migliore attacco in SerieA".