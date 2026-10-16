Volano ancora gli stracci fra Javier Tebas, presidente della Liga, e il Real Madrid. Il primo, in un post su X, ha paragonato il metodo usato dalla tv ufficiale del club ai "meccanismi della propaganda di Goebbels", tirando in ballo il regime nazista. Un'uscita che alla Casa Blanca definiscono "assolutamente intollerabile e di estrema gravità", soprattutto perchè arriva da chi "ricopre due incarichi di massima responsabilità nel calcio spagnolo", visto che Tebas è anche vice presidente federale.

"Queste dichiarazioni costituiscono un nuovo episodio dei ripetuti attacchi di Javier Tebas contro il Real Madrid, il suo presidente e i suoi mezzi di comunicazione - si legge in una nota del club - È particolarmente grave che Tebas utilizzi queste dichiarazioni per mettere in discussione le legittime iniziative del Real Madrid e di Real Madrid Televisión in relazione al caso Negreira".

"È particolarmente significativo - si legge ancora - che Javier Tebas dedichi i propri sforzi a screditare il Real Madrid anziché promuovere, nell'ambito delle proprie responsabilità istituzionali, il chiarimento di questi fatti gravissimi e l'indispensabile rinnovamento del calcio spagnolo. La sua condotta reiterata evidenzia una mancanza di neutralità, rispetto e imparzialità incompatibile con le sue responsabilità istituzionali". Da qui la richiesta di "dimissioni immediate dalla carica di presidente della Liga e da quella di vicepresidente della Federcalcio spagnola".