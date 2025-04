Lo ha detto il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk nel commentare l'episodio che ha visto protagonista in negativo lo Special One

"L'ultimo incidente non è solo un attacco all'allenatore del Galatasaray, ma anche al Calcio turco. Questo è Mourinho, non so da dove prenda questo coraggio". Lo ha detto il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk nel commentare l'episodio che ha visto protagonista in negativo lo Special One nel burrascoso finale del derby turco perso con il suo Fenerbahce in Coppa di Turchia, quando ha tirato il naso all'allenatore avversario.