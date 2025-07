"L'esordio nel corso del Mondiale per club non è stato dei migliori ma le assenze di molti titolari, il caldo e un mercato tutto ancora da fare non hanno aiutato a valutare le reali potenzialità dell'Inter, che cambierebbero nel caso in cui arrivasse Lookman dall'Atalanta ed, eventualmente, Leoni dal Parma. A un mese dell'inizio del campionato, lo scudetto della squadra nerazzurra viene offerto a quota 4,25 da Snai, a 4,00 da Sisal, a 3,75 da Better Lottomatica e a 3,50 da Betsson. Il ruolo di grande favorita appartiene al Napoli che oscilla tra 2,50 e 3,00 sui principali banchi di scommesse", sottolinea la Gazzetta dello Sport.