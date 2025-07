Per Alberto Polverosi sarà il Napoli la favorita per la vittoria dello scudetto. Dietro tanta incertezza

Gianni Pampinella Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 20:32)

La stagione non è ancora ufficialmente iniziata, ma Massimiliano Allegri ha già indicato la favorita per lo scudetto 2015-26: il Napoli di Antonio Conte. "Ha ragione Allegri quando dice che il Napoli è la squadra favorita? Probabilmente sì, per diverse ragioni. La prima candidatura è obbligatoria in quanto detentrice del titolo, poi va ricordato il miglioramento sul piano tecnico che porterà De Bruyne, la terza ragione sta nella continuità… didattica col maestro Conte e la quarta nelle scorie che la sua vera rivale, l’Inter, si trascinerà dietro dal folle Mondiale per club", scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport.

"Se si pensa che appena dieci mesi fa la squadra di Conte non rientrava nel gruppo delle favorite, significa che il salto in avanti è stato enorme e che oggi la differenza con l’Inter sta anche nella chiarezza di idee e di programmi: il Napoli è già squadra con un allenatore esperto e vincente, l’Inter è in piena bagarre dialettica all’interno dello spogliatoio, non sa ancora chi resterà e chi se ne andrà ed è allenata da un giovane tecnico alle prime armi".

"Né i campioni d’Italia, né i vice possono sentirsi al sicuro perché Juventus e Milan hanno bisogno di un grande riscatto dopo il fallimento della stagione scorsa. La domanda è se ne avranno i mezzi. E poi, come Chivu, pure Tudor dovrà aspettarsi qualche problema fisico e atletico post-mondiale. Anche il Milan ha qualcosa da rimettere a posto, ma la sensazione è che il disegno che ha in testa Allegri sia già ben delineato. Basta questo dato per far capire una possibile differenza fra le due milanesi: l’Inter ha terminato la stagione poco più di una settimana prima che il Milan iniziasse quella nuova. Max si divertirà con Modric come si è divertito Ancelotti".

(Corriere dello Sport)