CdS – Scudetto, sarà Inter-Juventus come nel 2002. Thuram e Vlahovic scelte azzeccate

Il Corriere dello Sport , analizzando queste prime giornate di campionato, non esclude la possibilità che per lo scudetto possa essere un testa a testa tra Inter e Juventus: "Cos'hanno in comune Thuram e Vlahovic? Banalmente i gol, e le prestazioni, che sabato sera hanno portato le loro squadre al primo e al secondo posto della classifica. Ma hanno pure qualcos'altro che li lega: l'eredità, in un caso reale, nell'altro virtuale, di Romelu Lukaku. Per quanto si è visto in queste prime quattro giornate, Inter e Juventus non hanno sbagliato a scegliere il figlio di Lilian come vice del belga e a confermare il serbo dopo il vano tenativo di uno scambio col Chelsea fra i due attaccanti. Per evitare equivoci meglio precisare che l'ex borussiano era arrivato alla Pinetina già prima della vicenda-Lukaku e che Dusan avrebbe lasciato la Juve, per fare posto a Lukaku, soprattutto per una questione economica: per Allegri, in caso di cessione dell'ex viola, Romelu sarebbe stato il sostituto ideale. Ma è andata così ed è andata bene per tutt'e due".