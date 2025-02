Con la vittoria contro l'Empoli, l'Atalanta si è ampiamente rimessa in marcia per lo scudetto, allargando il duello tra Inter e Napoli a un triello di fuoco

Con la vittoria contro l'Empoli, l'Atalanta si è ampiamente rimessa in marcia per lo scudetto, allargando il duello tra Inter e Napoli a un triello di fuoco, che promette di regalare spettacolo fino alla fine del campionato.

Di certo, quella nerazzurra è la squadra che dovrà faticare di più, se non altro perché il triplo impegno campionato, Champions e Coppa Italia ruberà tante energie ai ragazzi di Inzaghi. A partire da domani sera, infatti, l'Inter sarà impegnata in tre competizioni: domani con la Lazio in Coppa, poi lo scontro diretto a Napoli e l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.