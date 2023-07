Secolo XIX: “Genoa, contatti con l’Inter per riavere Salcedo: c’è già il suo sì”

E' Eddie Salcedo uno degli obiettivi del Genoa per l'attacco della prossima stagione. Lo scrive il Secolo XIX, che spiega come il classe 2001 voglia anche lui tornare a Marassi: "L'attaccante, genovese, genoano e prodotto del settore giovanile rossoblù, l'anno scorso era in prestito dall'Inter e a fine stagione i rossoblù potevano riscattarlo a 4 milioni di euro ma hanno deciso di farlo tornare in nerazzurro. I contatti, però, ora sono ripresi anche perché il calciatore avrebbe voglia di proseguire l'avventura con il Genoa".