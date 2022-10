Seedorf: “Pressioni sugli arbitri? Cultura del Barcellona. Xavi mostri rispetto”

Clarence Seedorf, dal prato del Camp Nou, ha presentato ai microfoni di Prime Video i temi principali di Inter-Barcellona: "Il Barcellona in Champions League paga qualcosa rispetto alla Liga: è forte in fase offensiva, ma dietro lascia a desiderare. Le grandi squadre hanno grandi giocatori, ma non basta per fare un gruppo. L'Inter è una squadra che ha fatto molto bene, si conosce: ha avuto difficoltà a trovare questa sintonia. Il fatto di riunirsi e di prendere responsabilità come gruppo riesce a trasformarsi anche in campo. Penso a quello che facevano Milito ed Eto'o, questo dà una carica anche agli altri calciatori. L'Inter ha giocatori con gamba per ripartire, e questo sarà fondamentale. Le polemiche arbitrali del Barcellona? Hanno questa mania di fare pressioni sull'arbitro, Xavi farebbe bene a mostrare rispetto. Lo faceva anche in campo, fa parte della loro cultura. Prima del Var aveva i suoi effetti, ora molto di meno.