Clarence Seedorf, ex centrocampista olandese, ai microfoni di Prime Video ha presentato i temi principali di Barcellona-Inter : "Se l'Inter gioca in maniera intelligente, può uscire dal pressing con cambi di gioco e con il movimento degli attaccanti. Avere in campo Thuram, quandi hai palla e quando non ce l'hai, puoi fare anche qualche lancio lungo, vuol dire tanto".

"Credo che l'Inter sia una squadra consolidata, non ho dubbi che sia pronta per questa squadra, non deve dimostrare che ha mentalità per venire qui. Sono tanti anni che l'Inter bussa alla porta della Champions, è un'opportunità che hanno ancora di dimostrare che sono tutti pronti per dare qualcosa in più e passare il turno. Inzaghi come allenatore è consolidato a questi livelli, è uno dei migliori in Europa, ha portato questa squadra sempre in alto. Inzaghi conosce bene la squadra, sa valorizzare anche il momento, e quando arriva il momenti conti sui giocatori più importanti".