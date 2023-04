Seedorf: “Inter, grande opportunità. Futuro Inzaghi? Andiamoci piano”

"E' una grande opportunità per l'Inter per andare in semifinale. I nerazzurri hanno qualcosa in più in Champions. In campionato non sta andando benissimo, questa partita può servire per calmare gli animi. Il Benfica deve venir fuori per provare a segnare, soprattutto nei primi minuti. Onana-Brozovic? Succede quando si ha tanta confidenza e si è onesti. Dopo si è ancora più amici. Inzaghi? Non sono favorevole a esoneri a così poco tempo dalla fine della stagione. Bisogna considerare il percorso. Io andrei un po' piano con le voci di esonero".