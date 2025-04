Seedorf: “Triplete Inter molto probabile, in Champions ora è la favorita”

L'Inter approda in semifinale di Champions dopo il 2-2 contro il Bayern: ecco le parole di Seedorf ai microfoni di Prime Video

"Sono due semifinali giuste, l'Inter è stata bravissima e in semifinale ci sono le 4 squadre che hanno giocato meglio. Oggi il Bayern ha spinto, ha mostrato la capacità di giocare sempre allo stesso modo, quasi fosse in casa, ma l'Inter è stata calma"

"I leader dell'Inter sono usciti alla distanza, si vede che l'Inter ha già giocato la finale qualche anno fa, si vede l'autostima, la fiducia, la convinzione è stata consolidata dopo quella finale, hanno perso ma hanno giocato meglio col City. L'Inter ha capito come si vince questo tipo di partite, non si può pretendere di fare una passeggiata ai quarti di Champions, devi lottare fino in fondo e l'Inter lo sta facendo benissimo"