Semplici: “Inter e Juve hanno due rose di assoluto valore. Gennaio mese particolare”

Intervistato da Tuttosport, Leonardo Semplici ha parlato della lotta scudetto. In questo momento a contendersi il titolo sono Inter e Juventus. "L’osservatore non può che confermare l’assoluto valore delle due rose, numeri alla mano si stanno confermando le due principali contendenti per il titolo. Ma gennaio storicamente è un mese particolare, con il mercato a rappresentare una costante incognita".