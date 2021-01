Sky – Inter, si lavora ai rinnovi di Lautaro e Bastoni. In viale della Liberazione sensazioni legate a…

In casa Inter continua ad essere molto caldo il tema relativo ai rinnovi di contratto. Nella giornata di ieri, il club nerazzurro ha incontrato l’entourage di Alessandro Bastoni e di Lautaro Martinez per parlare del prolungamento dell’accordo con i due calciatori.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, non è ancora arrivata la fumata bianca sia per il difensore che per il ‘Toro‘. Dalle parti di viale della Liberazione c’è ottimismo su entrambi in fronti, anche se sembra più vicino l’accordo con Alessandro Bastoni per una questione legata alle cifre, più basse rispetto a quelle di Lautaro.