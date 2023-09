Sensi, l’ex allenatore: “Se sta bene farà comodo alla Nazionale e all’Inter”

Il centrocampo nerazzurro però è molto attrezzato, rodato, con gerarchie chiare. Ed è arrivato anche Klaassen...

"Il primo obiettivo di Stefano in questo momento credo che debba essere quello di stare bene e penso che lui lo sappia, perché è un ragazzo intelligente. In queste grandi squadre poi è normale ci sia tanta concorrenza, ma ci sono così tante competizioni da giocare che sicuramente poi avrai il suo spazio".

A proposito di abbondanza: come giudica la mediana nerazzurra, considerando che ci sono giocatori come lui come ultimi rincalzi?

"Sicuramente è fra i centrocampi più forti d'Europa. Abbina qualità e quantità. Non dimentichiamoci che Calhanoglu l'anno scorso nella posizione in cui gioca ora ha scalzato un giocatore come Brozovic, riferimento europeo in quel ruolo. Per non parlare della qualità di Mkhitaryan, della qualità e quantità di Barella, dell'arrivo di Frattesi. Un centrocampo completo che assicura anche una certa quantità di gol".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.