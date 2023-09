GdS – Inter, da Inzaghi un attestato di stima per Sensi: c’è una convinzione

Come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è piena fiducia in Sensi: "Solo un leggero intoppo risolvibile nel giro di pochi giorni, con ogni probabilità prima della ripresa del campionato prevista per il 16 settembre con l'atteso derby d'alta classifica contro i rossoneri. [...] Dal primissimo test contro il Lugano datato 18 luglio fino ai 10' scarsi nella vittoriosa trasferta di Cagliari alla seconda giornata di campionato, l'ex Monza ha ampiamente dimostrato di essere all'altezza dell'Inter e delle sue ambizioni, forte anche di una condizione atletica spumeggiante e di una tecnica per la verità mai messa in dubbio. Protagonista assoluto nei 37' giocati contro la Pergolettese (con tanto di assist per Calhanoglu), Sensi si è ripetuto contro l'Al-Nassr di Ronaldo così come nei due successivi test di livello contro Psg e Salisburgo (segnati da due gol) e contro l'Egnatia. L'ingresso nel finale contro i sardi nel secondo impegno ufficiale della stagione è stato un importante attestato da parte del tecnico, convinto del contributo che è in grado di garantire".