Monza, buone notizie per Palladino: Sensi torna nuovamente tra i convocati

Buone notizie per il Monza: le condizioni fisiche di Stefano Sensi, out da novembre per l'infortunio rimediato nella gara contro il Verona, sono in netto miglioramento, e il centrocampista di proprietà dell'Inter è stato convocato dal tecnico Raffaele Palladino per la sfida di domani pomeriggio contro la Cremonese.