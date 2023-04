Sensi: “Berlusconi? C’è apprensione, lo aspettiamo. Monza, a fine campionato…”

Le dichiarazioni del centrocampista di proprietà dell'Inter e in prestito al Monza prima del match contro l'Udinese

Si parte con un pensiero per il presidente del club brianzolo Silvio Berlusconi.

"Sicuramente è stata una settimana diversa. A livello sportivo non è cambiato nulla. C'è un po' di apprensione per quello che sta passando il nostro presidente, ma sappiamo che è uomo forte e il messaggio che gli faccio arrivare da parte di tutta la squadra è che lo aspettiamo presto".

"Conosciamo tutti l'Udinese. È una squadra che mette intensità in campo. È fisica. Mette grande intensità in campo. Saranno importanti concentrazione e atteggiamento con il quale entreremo in campo".