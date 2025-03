Al termine di Napoli-Inter, Aldo Serena ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. "È stata una partita appassionante, il Napoli generoso. L'Inter incerottata, l'infortunio di Dimarco ha scompaginato l'assetto difensivo dei nerazzurri e l' secondo me sono iniziati i problemi per la squadra di Inzaghi".

"Per me il pareggio è giusto. Sotto il profilo agonistico è stata una partita interessante, anche con scontri fisici notevoli, non facile per l'arbitro, questa era una partita che poteva valere lo scudetto. Inzaghi e Conte hanno portato in campo le loro qualità. Entrambi hanno forzato le loro idee di calcio e di gioco e causa degli infortuni".