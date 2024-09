"Inzaghi valuterà in questi giorni, visto che avrà entrambi i suoi portieri a disposizione alla Pinetina. Peraltro, per l’acquisto di Martinez ha pesato molto proprio la sua parola. Nei due confronti con il Genoa della scorsa stagione, infatti, al tecnico piacentino era rimasta impressa la sua abilità nel trattare il pallone e nel far ripartire l’azione. Lo ha continuato a studiare, monitorandolo con attenzione e frequenza, tanto da ritenerlo adatto e pronto per sbarcare in nerazzurro. In definitiva, quindi, sarà un avvicendamento in corsa. Qualcosa che è già avvenuto in casa nerazzurra. Basti pensare ad una ventina d’anni fa, quando il testimone passò da Toldo a Julio Cesar: superfluo sottolineare che fu un successo. Andò bene pure un paio di stagioni or sono, con Onana che prese il posto di Handanovic".