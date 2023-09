Serena: “Lautaro campione vero e leader. Per lui uno come Thuram è una manna dal cielo”

«Ha fatto le prove da leader quando Lukaku è andato via e si è confermato quando Romelu lo scorso anno è tornato. Ha le stimmate del campione».

«Per un centravanti una seconda punta altruista come il francese è solo manna dal cielo. Ciò premesso, Marcus deve crescere in freddezza davanti alla porta».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.