Intervistato da Mi-Tomorrow, Aldo Serena ha parlato di Milan-Inter. In caso di vittoria i nerazzurri conquisterebbero il ventesimo scudetto della propria storia. "L'Inter ormai pensa più al quando che non al se vincerà lo scudetto, per cui credo che per il Milan vederlo conquistare dai rivali al derby, dopo averlo perso, sarebbe una sofferenza per l'ambiente. Per l'Inter non fa grande differenza".