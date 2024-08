Intervistato dal Guerin Sportivo, Aldo Serena ha parlato del mercato dell'Inter. L'ex attaccante è perplesso sulla scelta del club nerazzurro di creare una forte concorrenza tra i pali con l'acquisto di Josep Martinez. "Vinci lo scudetto, fai bene e ti prendono un portiere che ha la capacità per insidiarti il posto e sorpassarti... Beh, non credo che Sommer sia particolarmente contento, è lo stesso discorso, ma ribaltato, per gli attaccanti".