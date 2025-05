Le due squadre giocheranno in trasferta (in campionato) nei weekend 31 gennaio-1° febbraio e 7-8 febbraio, per poi tornare a Milano (entrambe o in maniera alternata) nel fine settimana del 14-15 febbraio. A differenza del Milan, l’Inter dovrà incastrare anche una partita del girone unico della prossima edizione della UEFA Champions League. I nerazzurri giocheranno il 20 o il 21 gennaio in casa, per chiudere il 28 gennaio in trasferta, nel mercoledì in cui tutte le partite saranno disputate in contemporanea. L’ultima incognita riguarda la Coppa Italia, per la quale non sono state ancora comunicate le date ufficiali. Guardando il calendario del 2024/25, in quei giorni si sono disputati i quarti di finale del torneo.