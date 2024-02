Continua a volare il Bologna di Thiago Motta: i rossoblu battono 2-0 la Fiorentina e agganciano l'Atalanta al quarto posto in classifica a quota 42 punti (una gara in meno per i bergamaschi). Decidono le reti di Orsolini nel primo tempo e di Odgaard allo scadere: per l'ex Inter, tornato in Italia a fine gennaio, sono già 2 gol in 2 spezzoni di partita con la maglia dei felsinei.