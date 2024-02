Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Lecce dei suoi attaccanti: "Zirkzee non è mai contento di uscire, vuole giocare sempre per aiutare. Sta facendo un campionato fantastico e non solo per le partite, anche in allenamento. Però ci sono altri che meritano anche loro di partecipare. Deve continuare così, sono molto contento del suo lavoro ed è importantissimo: abbiamo bisogno stia sempre bene, la concorrenza di Odgaard, che si è allenato forte, meritava di avere minuti e ha fatto anche gol, ha tenuto la palla e ha attaccato la profondità, gli fa bene. Fabbian? Da quando è arrivato è migliorato tantissimo nonostante avesse già grandi qualità. Anche lui è un ragazzo molto generoso: corre, difende, attacca e aiuta gli altri... Noi abbiamo un gioco collettivo e abbiamo bisogno di questo approccio. Sono contento per lui perché sta meritando tutto questo".