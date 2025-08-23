La novità più attesa della stagione di Serie A non riguarda moduli o strategie, ma il modo in cui gli arbitri comunicheranno con il pubblico. «È un passo avanti importante nella comunicazione», ha assicurato il designatore Gianluca Rocchi . «Ora le spiegazioni saranno immediate, davanti a tutti. Ci prepareremo a fondo. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico».

Non è fissato un tempo massimo per gli annunci in campo perché, come ha sottolineato Rocchi, «ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione. Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione». L’obiettivo è rendere sempre più trasparente la dinamica delle partita con una clausola che Rocchi mette in chiaro: «La tecnologia non deve deresponsabilizzare. I migliori arbitri sono quelli che decidono in campo, con coraggio e lucidità»