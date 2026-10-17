La partita sui diritti tv internazionali della Serie A entra nella fase decisiva. L'obiettivo è raddoppiare gli introiti, passando dagli attuali 250 milioni a quota 500 milioni. Come riporta Calcio e Finanza, sul tavolo restano due proposte, quelle di Avenue Capital e della cordata Nextalia-Carlyle, la decisione è attesa tra metà e fine novembre.

"Nel dettaglio, le offerte iniziali e arrivate fino a questo punto erano quelle di: Nextalia (la sgr di Francesco Canzonieri, in tandem con Carlyle), del fondo statunitense Oaktree (attuale proprietario dell’Inter), di Bain Capital (fondo legato alla proprietà dell’Atalanta), di Bright Path, di Fsi e di Avenue Capital. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, proprio Avenue Capital e la cordata Nextalia-Carlyle sono rimaste in corsa per arrivare a un’intesa definitiva con le società di Serie A".

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Chi è Avenue Capital, fondo con sede a New York

"Avenue Capital è una società statunitense di gestione degli investimenti fondata nel 1995 da Marc Lasry e Sonia Gardner, con sede principale a New York. Il gruppo è presente anche nello sport attraverso Avenue Sports Fund, veicolo di investimento che nel settembre 2025 ha raccolto oltre un miliardo di dollari. Secondo quanto si apprende, il fondo continuerà a trattare con i club del massimo campionato italiano per provare a sviluppare il proprio piano in un processo che coprirà il prossimo mese o poco più, per arrivare successivamente a una votazione in assemblea tra la metà di novembre e la fine del mese".

Chi sono Nextalie e Carlyle

"Per quanto riguarda invece Nextalia SGR, si tratta di una società italiana di gestione del risparmio, fondata nel 2021 su iniziativa di Francesco Canzonieri, insieme a importanti investitori istituzionali e famiglie imprenditoriali italiane. Quotato al Nasdaq, opera a livello globale attraverso attività di private equity, credito e investimenti in asset reali, acquisendo partecipazioni in aziende di diversi settori e sostenendone lo sviluppo. Il gruppo è presente anche sul mercato italiano, dove ha realizzato numerose operazioni di investimento".

(Calcio e Finanza)