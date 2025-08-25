Il conto della rovescia in vista di Inter-Torino sta per chiudersi: lunedì 25 agosto alle 20:45 i nerazzurri di Cristian Chivu faranno il loro esordio nella Serie A 2025/26 dando il via ufficiale alla stagione e per i tifosi sarà l'occasione di riabbracciare la squadra al Meazza.

Il prossimo sarà il 163° confronto tra Inter e Torino in Serie A, con un bilancio di 76 successi nerazzurri,50 pareggi e 36 vittorie granata. Questa sarà la sesta volta in cui Inter e Torino si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A (3V; 2N). L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A (11V, 1N), registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2).