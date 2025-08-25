Il conto della rovescia in vista di Inter-Torino sta per chiudersi: lunedì 25 agosto alle 20:45 i nerazzurri di Cristian Chivu faranno il loro esordio nella Serie A 2025/26 dando il via ufficiale alla stagione e per i tifosi sarà l'occasione di riabbracciare la squadra al Meazza.
Serie A, Inter al via col Torino: dalle amichevoli alla Coppa Italia, il precampionato dei granata di Baroni
I PRECEDENTI
Il prossimo sarà il 163° confronto tra Inter e Torino in Serie A, con un bilancio di 76 successi nerazzurri,50 pareggi e 36 vittorie granata. Questa sarà la sesta volta in cui Inter e Torino si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A (3V; 2N). L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A (11V, 1N), registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2).
L'AVVERSARIO | IL TORINO
L'Inter debutta nella Serie A 2025/26 sfidando il Torino guidato da Marco Baroni.
Il tecnico toscano inizierà la sua prima stagione alla guida dei granata che arrivano all'esordio in Campionato dopo il successo nel primo turno di Coppa Italia contro il Modena arrivato grazie al gol di Vlasic.
Nella preseason il Torino ha collezionato tre sconfitte nelle amichevoli contro Valencia e Monaco, una vittoria contro la Cremonese e un pareggio nel primo test contro l'Ingolstadt.
(Fonte: Inter.it)
