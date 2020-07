Cade ancora la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono stati sconfitti in casa dal Sassuolo nel primo anticipo di questo sabato di Serie A. Non è servito il gol di Luis Alberto al 33’: nella ripresa Raspadori al 52’ e Caputo in pieno recupero hanno firmato la rimonta neroverde. La squadra di Simone Inzaghi offre quindi un’altra chance all’Inter: se gli uomini di Conte battessero il Torino si porterebbero a pari punti in classifica.