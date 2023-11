GdS – Serie A, Milan a pezzi per gli infortuni. Inter tra le meno colpite: solo 6 stop

L'Inter ha perso a lungo Arnautovic e poi, in questa prima parte di stagione, non ha avuto infortuni di lunga data

Inzaghi potrebbe riavere Arnautovic dopo il lungo stop. L'attaccante è stato l'unico in casa Inter a rimanere ai box per un lungo periodo. C'è chi sicuramente se la passa peggio tra le candidate allo scudetto.

"Quando si parla di scudetto e si cerca di predire il futuro si considerano qualità dei calciatori, esperienza degli allenatori, calendario. La Serie A però alza una mano e fa notare: gli infortuni sono tutto tranne che secondari. Prendete le quattro logiche favorite di questo campionato —Inter, Juventus, Milan, Napoli, in ordine di classifica — e calcolate quanto sono state condizionate dagli infortuni. Avrete un responso chiaro: il Milan ha un problema grande così, come i suoi tifosi sanno bene, mentre l’Inter — all’opposto — ha un vantaggio notevole. Due dati che, nella loro banalità, fanno capire. Numero di infortuni in stagione per le candidate allo scudetto: Milan 19, Juventus 10, Napoli 8, Inter 6. Partite di A saltate nel complesso: Milan 37, Juventus 26, Napoli 21, Inter 18. Pioli domenica a Napoli ha giocato il secondo tempo con la sua terza scelta a destra (Luka Romero) e il suo quinto centrale in difesa (Marco Pellegrino). Il copione ha voluto che entrambi fossero protagonisti negativi dei gol di Politano e Raspadori. Il calcio sa essere crudele", scrive La Gazzetta dello Sport.