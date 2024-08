Seconda giornata di campionato e seconda gara senza vittorie per il Milan: i rossoneri, dopo il pareggio casalingo raggiunto in extremis contro il Torino, perde 2-1 sul campo del Parma. Padroni di casa in vantaggio dopo soli 2 minuti con Man e più volte vicini al raddoppio. Nella ripresa gli uomini di Fonseca trovano il pareggio con Pulisic, ma al 77' arriva la rete decisiva di Cancellieri in contropiede.