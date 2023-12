Serie A, Monza-Genoa 1-0: Mota regala tre punti a Palladino nel finale

La rete che decide l'incontro è la prima in questo campionato di Dany Mota, abile a spedire in rete un traversone basso dalla destra di Pedro Pereira. Palladino torna alla vittoria dopo la sconfitta contro la Juventus e sale così al decimo posto in classifica. 57' per Valentin Carboni, titolare e in campo fino all'ingresso proprio di Mota.