Serie A, i risultati del pomeriggio: prima rete in campionato per Satriano

Martin Satriano ha timbrato il cartellino per la prima volta in Serie A. L'attaccante dell'Inter, in prestito all'Empoli, ha sbloccato con un bel gol di testa il match tra i toscani e la Salernitana all'Arechi. 2-2 il risultato finale, anche grazie alle reti di Mazzocchi e Dia per i padroni di casa, prima del sigillo finale di Lammers.