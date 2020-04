La Serie A riparte? la Lega studia le date, ma attende l’ok. Nel protocollo un punto chiave

Si continua a discutere anche della possibile ripartenza della Serie A. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: “La commissione medica della Federcalcio, integrata dal quartetto di super esperti dell’emergenza coronavirus, va avanti nella definizione del protocollo per la ripresa degli allenamenti. E il consiglio di Lega studia le date (27-28 o 30-31 maggio, 7 giugno: martedì verranno portate in assemblea) per ricominciare. Magari con un’apertura televisiva in chiaro per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ma il calcio non può decidere per conto suo e quando il documento sarà ultimato, la prossima settimana, toccherà al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora dare il via libera”.

A proposito del protocollo da adottare: “Il punto chiave è quello del ritiro permanente del gruppo «negativizzato». Che cosa significa? Significa che i primi controlli (il doppio esame del tampone a distanza ravvicinata) dovranno dare una certezza: positivi tutti guariti e nessun calciatore (o membro dello staff) potenzialmente infetto. Poi si procederà con una divisione del gruppo con esami differenziati. Nella prima settimana si procederà comunque con grande prudenza con allenamenti individuali e rispetto della distanza”.