Vittoria pesantissima per i toscani di Davide Nicola, che si allontanano dalla zona pericolosa della classifica

Vittoria pesantissima per l'Empoli, che passa sul campo del Sassuolo e si allontana dalla zona calda della classifica. 2-3 il risultato finale, con i toscani che festeggiano grazie a un gol in pieno recupero di Bastoni. La formazione di Nicola passa in vantaggio con Luperto nel primo tempo, ma a inizio ripresa Pinamonti trasforma dal dischetto la rete del pareggio. Azzurri di nuovo avanti con Niang, sempre dagli 11 metri, Ferrari realizza il provvisorio 2-2, prima del guizzo finale dell'ex difensore dello Spezia.