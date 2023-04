Serie A, Spezia-Monza 0-2: Ciurria e Carlos Augusto, brianzoli sempre più su

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Palladino, che agganciano il Bologna all'ottavo posto in classifica

Il Monza non si ferma più: i ragazzi di Palladino si impongono con il punteggio di 0-2 sul campo dello Spezia e conquistano la terza vittoria di fila, salendo così all'ottavo posto in classifica a quota 44 punti e agganciando il Bologna. I brianzoli, al quarto risultato utile consecutivo, espugnano il Picco grazie alla rete segnata nel primo tempo da Ciurria, ex di turno, e al gol in pieno recupero di Carlos Augusto, al sesto centro stagionale.