Serie A, parte la volata finale: il calendario fa sperare il Napoli. L’Inter…

Terminata l'ultima sosta per le nazionali, la Seria A entra nel vivo. Non solo l'avvincente lotta scudetto che vede coinvolte Inter, Napoli e Atalanta, in ballo ci sono anche quarto posto, Europa League, Conference e lotta per non retrocedere. Due mesi senza interruzioni con 9 giornate a disposizione dove tanto si deciderà alla fine.