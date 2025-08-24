È cominciato ieri, sabato 23 agosto, il campionato di Serie B. Cinque le partite della prima giornata disputate, e subito protagonisti alcuni dei ragazzi ceduti in prestito dall'Inter durante questa sessione di calciomercato.
Serie B, subito tanta Inter: Di Maggio, De Pieri e Stabile titolari e protagonisti
Alcuni dei ragazzi di scuola nerazzurra ceduti in prestito nel corso dell'estate si sono subito messi in mostra
Partendo dalla Juve Stabia, Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri sono scesi in campo dal primo minuto in occasione del match pareggiato per 1-1 sul campo della Virtus Entella: il difensore mancino ha giocato tutto l'incontro, mentre il fantasista classe 2006 è uscito al 63'. Passando al Padova, 65 minuti di gioco anche per Luca Di Maggio, titolare nella gara persa dai suoi contro l'Empoli.
