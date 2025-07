Prende forma il nuovo campionato di Serie C: la Lega Pro ha comunicato la composizione dei tre gironi per la stagione 2025/26. L'Inter U23, novità assoluta del torneo, è stata inserita nel girone A: a livello logistico, non poteva andare meglio per i nerazzurri. Per quanto riguarda le altre formazioni B, la Juventus Next Gen finisce nel girone B, mentre l'Atalanta U23 nel C.