"Lo scorso anno la bocciatura dell’Ancona da parte della Covisoc consentì l’iscrizione del Milan Futuro in Serie C, esperienza durata una sola stagione per la retrocessione in Serie D. Quest’anno al posto della Spal, ufficialmente esclusa dal Consiglio federale, entrerà come ripescata l’Inter U23 che avrà poi tempo fino al 18 luglio per effettuare tutti i passaggi formali: sarebbe così la terza seconda squadra nella prossima Serie C assieme ad Atalanta U23 e Juventus Next Gen".