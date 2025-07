La Serie C 2025/26 sta finalmente per prendere forma: giovedì 10 luglio, alle ore 11, è in programma il consiglio federale

Fabio Alampi Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 16:37)

La Serie C 2025/26 sta finalmente per prendere forma: giovedì 10 luglio, alle ore 11, è in programma il consiglio federale, dove verranno esaminati i ricorsi delle squadre escluse dal prossimo campionato.

Un passaggio obbligatorio, alla luce della mancata iscrizione di Lucchese, Spal e Brescia, senza dimenticare la Salernitana che, dopo la sconfitta nei playout contro la Sampdoria, si è rivolta direttamente al TAR per chiedere la riammissione in Serie B.

Quanto al Brescia, l'ultima ancora di salvezza passa dalla realizzazione di un nuovo progetto in collaborazione con una società già esistente (la Feralpi Salò?).

Una volta completato questo iter, la Lega Pro procederà con l'ufficializzazione delle riammissioni e dei ripescaggi che, al momento, dovrebbe riguardare Pro Patria, Inter U23 e Ravenna.

Successivamente verranno composti i tre gironi, e la comunicazione ufficiale potrebbe arrivare anche nel giro di pochi giorni (se non 24 ore). Qui, come di consueto, verrà seguito il criterio geografico, con la classica divisione Nord, Centro e Sud.

Anche qui, tuttavia, ci saranno delle eccezioni: come noto, le squadre B non potranno essere inserite nello stesso girone, oltre a non poter finire nel gruppo della passata stagione. Questo vuol dire che la Juventus Next Gen non giocherà più nel girone C e l'Atalanta U23 non sarà più nell'A. Attenzione anche alla Salernitana che, dovesse rimanere in Serie C, vorrebbe evitare il girone C a causa della presenza di numerosi incroci considerati a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Grande attesa in casa Inter, pronta a debuttare in Serie C con la seconda squadra. Un progetto confermato sia dalla società che dalle autorità, che attende solamente l'ufficialità della Lega Pro per poter finalmente iniziare il proprio percorso.

Il primo passo sarà l'annuncio dell'allenatore che, come già anticipato da Fcinter1908, sarà Stefano Vecchi, di ritorno a Milano dopo i grandi successi alla guida della Primavera nerazzurra. Successivamente si passerà alla composizione della rosa, fra elementi già "promossi" dall'U20 campione d'Italia e calciatori di rientro dai vari prestiti.

Quanto al girone, un'ipotesi plausibile potrebbe essere quella del B, nonostante la logica "geografica" vorrebbe i nerazzurri nel gruppo A, dove si trovano tutte le società lombarde (Albinoleffe, Alcione, Feralpi Salò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria e Renate).