Lega Serie A, assegnato il titolo di miglior allenatore di marzo

Con il suo Bologna sta provando a riconquistare, dopo la storica qualificazione della scorsa stagione, un posto in Champions. Vincenzo Italiano e i suoi sono a due punti dal terzo posto, occupato dall'Atalanta, e devono guardarsi le spalle da Juventus e Roma. Lunedì incroceranno il Napoli di Conte , poi affronteranno, il 20 aprile l'Inter in campionato prima della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli.

Proprio a mister Italiano va il premio della Lega Serie A, Philadelphia Coach Of The Month, di marzo. La consegna del trofeo avverrà proprio nel pre-partita di Bologna-Napoli. Il premio è stato assegnato, come sempre, da una giuria di direttori di testate giornalistiche. Il premio viene assegnato in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento-fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27eesima alla 30esima della Serie A Enilive 2024/2025.