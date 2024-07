Lega Serie A, cominciano gli incontri per ottenere più peso in FIGC

Dopo l'approvazione del Decreto Mulé il club del massimo campionato vogliono trovare più peso in seno alla Federazione

Dopo l'approvazione del Decreto Mulé, che passerà in Senato questa settimana, la Lega Serie A si appresta a sedere al tavolo con la FIGC determinata ad ottenere quello che le spetta per legge. Nel senso che adesso, davanti ad Abodi , Casini cercherà di strappare un formale impegno scritto della federazione a garantire alla A il peso elettorale e la rappresentatività previste dall’emendamento Mulè.

La Lega Calcio, a prescindere da come andrà l'incontro di oggi, presenterà ricorso davanti al Tribunale federale nazionale perché nell'ultima Assemblea i club di Serie A hanno deciso di impugnare la delibera con cui il Consiglio Federale ha confermato il regolamento elettorale del 4 novembre. Gravina sarebbe disposto a dare più consiglieri al massimo campionato che però punta al 50% di rappresentanti e per quello servirebbe modificare lo Statuto. "Serve una riforma di sistema che preveda per la serie A il diritto di intesa e maggior autonomia", spiega il Corriere della Sera