Serie A, Fiorentina-Napoli: gol ed emozioni. Finisce due a due

Era passata in vantaggio la formazione di Calzona, aveva ribaltato la squadra viola: poi il pari magico di Kvaratskhelia

È finita due a due la partita tra Fiorentina e Napoli. Era passata in vantaggio dopo otto minuti la squadra di Calzona con un gol Rrhamani che di testa ha insaccato la palla alle spalle del portiere avversario sul tiro da corner di Politano. Ma prima della fine del primo tempo la formazione viola ha prima pareggiato con una prodezza su punizione di Biraghi, poi segnato la rete del 2 a 1 con Nzola che ha approfittato di una cattiva intesa tra Meret e Politano su un retropassaggio.

Di Kvaratskhelia il pari del Napoli con una punizione che supera la barriera e il portiere viola. La squadra di Italiano aveva avuto all'ottantesimo un rigore che il VAR ha poi revocato. Tante gol e tante emozioni e classifica che resta in pratica invariata per Fiorentina e Napoli che occupano l'ottava e la nona posizione in classifica. Con i viola che hanno salutato la squadra viola prima della finale di Conference League.