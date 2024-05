«Cos'ho detto al mister dopo il gol su punizione? Quest'anno su punizione non aveva ancora segnato e se non l'avessi fatto mi sarebbe toccato pagare una cena in un ristorante importante. Invece tocca a lui pagarla a me. Più gol il mio o quello di Kvara? La sua era parecchio bella perché da lontano: non lo so, belle entrambi. Conference League? Le finali che perde fanno male dopo un cammino lungo e impegnativo, sacrifici, famiglie a casa, perdere quando arrivi in fondo fa male per noi e per la gente. Abbiamo motivi, anche qualche motivazione in più, purtroppo, per portare a casa la Coppa», ha sottolineato.