Serie A, la Juve batte l’Udinese 3-0. Rimonta Lecce, la Lazio perde 2 a 1

La Juventus ha cominciato col piede giusto il nuovo campionato e con un tre a zero rifilato all'Udinese. Dopo solo due minuti la formazione di Allegri è passata in vantaggio e ha raddoppiato intorno al ventesimo su rigore per un tocco col braccio, segnato da Vlahovic. Nei minuti di recupero del primo tempo la squadra bianconera era già al terzo gol, lo ha segnato Rabiot. Nel secondo tempo in campo per l'Udinese anche Samardzic che ha sfiorato la maglia nerazzurra nell'ultimo mercato. C'è stato anche il tempo per una rete annullata al serbo e il risultato si è fermato sul tre a zero.