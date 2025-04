Serie A, sei squalificati per la 32a giornata: due sono nel Napoli di Conte!

Terminata la 31a giornata di Serie A, è il momento di aggiornare sugli squalificati per il prossimo turno di campionato. Come anticipato da SOS Fanta in attesa del comunicato del Giudice Sportivo, sono 6 i giocatori che non ci saranno alla prossima e dunque non avrete al fantacalcio. Da specificare che nessuno ha turni arretrati da scontare.