Severgnini: “Lukaku continua a non parlare, non ha niente da dire? Fischi? C’è un’alternativa”

Beppe Severgnini dedica una riflessione sul Corriere della Sera al ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. I nerazzurri affronteranno la Roma e i riflettori saranno puntati sul numero 90 dei giallorossi. Severgnini si sofferma sulle implicazioni emotive della partita di domenica: "Gli amanti delusi non dimenticano. La partita di Romelu Lukaku a San Siro verrà accompagnata da una tempesta di fischi. Il comportamento del centravanti belga, la scorsa estate, non è sembrato elegante (eufemismo). Prometteva eterno amore all’Inter, che l’aveva ripreso dopo il (prevedibile) flop al Chelsea; e intanto trattava con Milan e Juventus. A un certo punto, Big Rom ha smesso di rispondere ai compagni di squadra e alla società nerazzurra. Avido? Confuso? Mal consigliato? Non si sa. Lui ripete «Quando parlerò io..!». Ma intanto non parla. Forse perché non ha nulla da dire? I fischi, quindi, non sono probabili: sono certi. In uno stadio di calcio esiste il diritto alla disapprovazione, e fischio è tra le modalità preferite. L’importante è che i tifosi nerazzurri, legittimamente scocciati, non si lascino infiltrare dai disonesti: i fischi sono una cosa, i «buuu» razzisti un’altra cosa. Romelu Lukaku ne è stato vittima, quando indossava la maglia dell’Inter. Non deve accadere mai più".